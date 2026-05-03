Ювентус трябва да се възползва от грешката на Комо и да победи изпадналия Верона

В неделя вечер стадион „Алианц Стейдиъм“ в Торино ще бъде сцена на двубой между два отбора в коренно различно състояние. Ювентус посреща Хелас Верона в мач от 35-ия кръг на Серия А, като домакините се стремят да подпечатат билета си за Шампионската лига, докато гостите вече доиграват сезона след официалното си изпадане.

Ювентус влиза в срещата в отлична серия, като няма загуба в последните си девет двубоя в първенството. В последните пет мача „бианконерите“ записаха три победи (срещу Болоня, Аталанта и Дженоа) и две равенства, последното от които при нулево реми с Милан. Тимът на Лучано Спалети заема четвъртото място с 64 точки и изглежда непоклатим в стремежа си към елита на Европа.

За Верона ситуацията е мрачна. Тимът е на предпоследното 19-о място с едва 19 точки и само три победи през цялата кампания. Последните им пет мача донесоха четири поражения и само едно равенство (0:0 срещу Лече), което потвърди изпадането им в Серия Б. Интересното е, че Ювентус и Верона имат еднакъв брой равенства през кампанията до този момент - по 10.

Наставникът на торинци Лучано Спалети бе ясен в целите си преди мача: „Нашият начин на мислене трябва да бъде насочен към Шампионската лига, а не просто към четвъртото място. Това е мотивацията, която ни движи“. Той изрази и желание за по-агресивна игра, след като не бе доволен от начина, по който отборът му се е адаптирал към играта на Милан в миналия кръг. От другата страна, Паоло Самарко призна за тежката атмосфера в лагера на Верона. След равенството с Лече той отбеляза, че отборът страда в дефанзивен план и ситуацията е изключително сложна за преодоляване, особено срещу съперник от ранга на Юве.

Статистиката е безпощадна към гостите – Верона няма победа в Торино срещу Ювентус през целия 21-ви век. В последните пет директни мача Ювентус има три побед, а Верона успя да измъкне 1:1 в първия мач от настоящата кампания, но на „Алианц Стейдиъм“ задачата им изглежда непосилна.

Ювентус ще бъде без контузените Аркадиуш Милик и Хуан Кабал, но Душан Влахович и младият Кенан Йълдъз са готови за игра. Очаква се Микеле Ди Грегорио да бъде под рамката, а Чико Консейсао и Джонатан Дейвид да тормозят отслабената защита на Верона. Гостите пристигат без наказания Валентини и редица контузени играчи, сред които Ниасе и Бела-Кочап, което допълнително усложнява ситуацията за Паоло Самарко.