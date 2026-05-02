Ливърпул вече преговаря за Ван Хеке, твърдят в Нидерландия

  • 2 май 2026 | 15:56
Жан-Пол ван Хеке може да премине от Брайтън в Ливърпул през лятото, съобщават медиите в Нидерландия. "Червените" се интересуват от 25-годишния централен защитник на "чайките" и ще направят опит да го привлекат съвсем скоро.

Нидерландският национал е един от най-важните кандидати за подсилване на състава на 20-кратния шампион на Англия, отбелязва изданието Voetbal. Двата клуба вече са в контакт за евентуален трансфер на Ван Хеке.

Договорът на футболиста с Брайтън е до лятото на 2027 година. През този сезон Жан-Пол ван Хеке има 32 мача във Висшата лига, като реализира три гола и направи три асистенции. Той има и десет двубоя за националния отбор на Нидерландия. Говореше, че интерес към него проявяват Челси и Тотнъм.

