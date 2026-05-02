Къртис Джоунс е съгласен да премине в Интер

Интер ще направи нов опит да привлече Къртис Джоунс. „Нерадзурите“ бяха набелязали халфа на Ливърпул още през зимния трансферен прозорец, когато италианският национал Давиде Фратези изглеждаше близо до преминаване в Нотингам Форест.

Планираше се сделка под наем с опция за закупуване на стойност около 40 млн. евро в края на сезона. Трансферът обаче не се осъществи, тъй като първо трябваше да бъде постигнато споразумение за удължаване на договора на Джоунс на „Анфийлд“.

Настоящият контракт на 25-годишния футболист е до юни 2027 г. и ситуацията все още не е разрешена. Това обаче означава, че сега Интер може да отправи предложение за директното му закупуване на значително по-ниска цена.

Според Sportitalia, Джоунс е дал зелена светлина за трансфер на „Сан Сиро“, така че сега остава клубовете да се споразумеят за условията.

Интер отново ще се пробва за Къртис Джоунс

Изглежда, че Фратези отново е на път да напусне, след като получава твърде малко игрово време под ръководството на Кристиан Киву – проблем, който имаше и при предишния треньор Симоне Индзаги.

Джоунс е продукт на академията на Ливърпул и е прекарал цялата си кариера при мърсисайдци. През този сезон той допринесе с 2 гола и 3 асистенции в 45 официални мача.

