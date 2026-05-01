Арне Слот обясни дали ще може да използва Алисон и Салах в дербито с Манчестър Юнайтед

Ливърпул ще бъде без Мохамед Салах за неделното гостуване на "Олд Трафорд". Участието на Алисон Бекер все още не е напълно изключено, макар че до момента бразилецът, който не е играл от 18 март, не е подновил тренировки с отбора. Така в голямото дерби срещу Манчестър Юнайтед, което е и директен сблъсък за третото място в Премиър лийг, на вратата на мърсисайдци може отново да стартира третият вратар Фреди Уудман.

"Както знаем, Мо винаги работи усърдно. Не само когато е здрав, но и когато е контузен, за да може да завърне възможно най-скоро. Очакваме да се завърне за последната част от сезона, но не и за неделя. Във всяко едно отношение е голямо облекчение, че контузията му е лека, така че той може да играе за нас и на Световното първенство. Ако някога е имало играч, който заслужава голямо изпращане, това определено е Мо.

Алисон все още не тренира с нас, макар че е много близо. Очаквам да разбера от медицинския щаб дали ще може да тренира с нас днес, утре или в началото на следващата седмица. Никога не поемаме рискове", заяви Слот.

Запита дали все пак има шанс Алисон да играе в неделя, ако поднови тренировки днес или утре, нидерландецът не даде категоричен отговор: "Мисля, че има разлика между вратарите и полевите играчи. Един играч трябва да тича много повече, отколкото вратаря. Когато е пропуснал четири или пет седмици, не е забравил как се е играе футбол, а просто нивото му на физическата подготовка не отговаря на интензивността, която изисква Висшата лига. Така че има разлика между вратар и полеви играч".

"It's a bonus when every player comes back, our injury list is longer and longer. Alisson hasn't trained with us yet, I will find out today if he can today or start of next week. Very close but we don't take risks.

"Наясно сме, че това е голям мач, не само защото това е Манчестър Юнайтед, а защото той е важен и за Шампионската лига, и за това да завършил възможно най-високо в Премиър лийг. Искахме да спечелим лигата. Това не е възможно, но се опитваме да завършим колкото е възможно по-нагоре в класирането. Това ще се опитаме да направим в неделя.

Знаем колко е важно класирането за Шампионската лига за нашия клуб. Това е важна стъпка. Дали е стъпка напред? Определено не е стъпка назад, но е важна стъпка, която трябва да се направи.

Когато през миналия сезон играхме с Юнайтед, те не бяха на тази позиция, на която са сега. Тогава казах, че играчите им са по-добри, отколкото показва позицията в класирането. След това имаше още един трансфер прозорец, в който добавиха доста играчи. Сега най-накрая виждаме колко добри са те. Винаги сме знаели, че са наистина добри, но сега го показват и в класирането. Може би е малко предимство, че играят само веднъж седмично. Под ръководството на Майкъл Карик станаха по-постоянни в резултатите си.

Позитивен съм след трите победи, но това не бяха най-добрите ни представяния. Можем да играем много по-добре. Този отбор е способен на много повече, но би било полезно, ако всички бяха разположение от време на време. Сега играем само веднъж седмично. Бих предпочел през тази седмица да играем полуфинал от Шампионската лига, но тъй като случаят не е такъв, поне тези, които постоянно трябва да играят, са по-добре отпочинали", заяви Слот.

Нидерландецът добави, че Милош Керкез, който също имаше лека контузия, ще бъде на разположение за неделното дерби.

"Милош имаше някои проблеми и напусна тренировъчното игрище в сряда. Очаквам да тренира днес или утре", завърши Слот.