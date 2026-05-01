Карик: Дербито с Ливърпул със сигурност е един от любимите ми мачове

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик говори за това колко специален е сблъсъкът с историческия съперник Ливърпул. Двата отбора излизат един срещу друг на 'Олд Трафорд" в неделя, а за първи път от доста време "червените дяволи" са на по-висока позиция в класирането преди дербито. Юнайтед има преднина от три точки и при успех в неделя почти сигурно ще завърши пред Ливърпул. Мърсисайдци обаче ще изместят съперника си от третото място, ако спечелят в "Театъра на мечтите".

"Това със сигурност е един от любимите ми мачове. Изключителен двубой. Има и други големи мачове и съперничества, но този е над всички. Историята, възходите и паденията, вълнението, забавлението, емоцията - всички тези неща правят този мач специален. Чувството и емоцията на феновете към този двубой никога не се е променяло, независимо от позицията в класирането и това кой е бил на върха в определени моменти. Да участваш в този мач и да го спечелиш е най-доброто чувство, което можеш да изпиташ.

Това, че сме пред тях показва подобрението на отбора, че ставаме по-силни. Влизаме в този мач в добра позиция. Напълно сме наясно със ситуацията в първенството - че сме много близо един до друг, но не сме фокусирани върху това. Това е отделен мач. Те имат добри играчи и спечелиха лигата миналата година, така че уважаваме всичко това. В неделя е нещо съвсем различно. Истинска привилегия е за всички нас да участваме в него. Това са два невероятни футболни клуба. Да сме толкова близо един до друг по толкова много начини - по отношение на титли и география, да имаме такова влияние в такъв период е нещо толкова специално", заяви Карик.

Временният мениджър добави, че се надява Матеус Куня да е готов за сблъсъка с Ливърпул. Същото важи и за Люк Шоу, който бе заменен принудително в мача срещу Брентфорд. Матайс де Лихт все още не е възстановен от контузия в гърба, а Лисандро Мартинес ще изтърпи третия мач от своето наказание.

"В добра форма сме. Матеус Куня свърши известна работа на тренировъчното игрище. Още не съм сигурен дали ще бъде на разположение, но се надявам. Матайс де Лихт е малко по-назад и не участва. Другите са в добра форма".

Карик изрази задоволството си и от новия договор на Коби Мейну.

"Изключително съм впечатлен от Коби, откакто съм тук. Познавам го от доста време и той олицетворява този футболен клуб. Той е играч, който е преминал през академията, живее и диша с клуба. В последните няколко мача той беше фантастичен и естественото развитие е да подпише нов договор. Всички са във възторг от това, включително и аз, защото той го заслужава".