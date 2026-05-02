Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
Посланието на Клоп към Салах разсмя и разчувства египтянина

  • 2 май 2026 | 14:38
  • 1504
  • 1
Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп отправи сърдечно видеопослание към Мохамед Салах, който се подготвя за сбогуването си с клуба. Египтянинът даде голямо интервю пред друга легенда на мърсисайдци - Стивън Джерард. Една от изненадите, които му подготви бившият капитан, бе именно това послание от Клоп, който разсмя Салах с признанието, че работата с него е била удоволствие, макар и не във всяка една минута.

Ето какво каза Клоп на Салах, когото той привлече в Ливърпул, а двамата заедно постигнаха изключителни успехи с "червените".

"Две от моите легенди седят заедно. Стиви, знаеш колко много те обичам. Но Мо, за мен беше абсолютна чест да работя с теб, беше и удоволствие, не всяка минута, но през повечето време.

Помниш ли, че когато се събрахме заедно тук, ти казах: "нека създадем специална история и да направим така, че когато се видим след 10, 15 или 20 години и се върнем назад, да се усмихнем. Аз се усмихвам, когато си помисля за времето, което прекарахме заедно. Просто съм супер щастлив и благодарен, че бях част от цялото пътуване за известно време и ти желая всичко най-хубаво за това, което предстои. Все още има няколко страхотни години пред теб. Прекарайте страхотно заедно и се забавлявайте! Довиждане!".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

