Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Салах ще има достоен край в Ливърпул - връща се за последните битки на мърсисайдци!

  • 30 апр 2026 | 03:16
  • 320
  • 0
Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах ще играе отново за "червените" преди края на настоящия сезон. Мускулната контузия, която е получил един от водещите футболисти на 20-кратните шампиони на Англия, не е толкова сериозна, колкото се смяташе първоначално.

Салах влезе в игра по време на победата на Ливърпул с 3:1 над Кристъл Палас с предполагаема травма на подколянното сухожилие, която заплашваше да сложи край на участията му през кампанията. Голмайсторът ще напусне "Анфийлд" след финала в шампионата.

Салах е изиграл последния си мач за Ливърпул
Директорът на националния отбор на Египет Ибрахим Хасан заяви, че Мохамед Салах се нуждае от четири седмици лечение заради разкъсване на подколянното сухожилие, което на практика ще сложи край на сезона му преди началото на Световното първенство, но от английския клуб потвърдиха, че става въпрос за лека мускулна травма.

Ван Дайк: Салах ще получи изпращане
"Ливърпул може да потвърди, че се очаква Салах да бъде на разположение отново преди края на този сезон. Проблемът, който причини оттеглянето му, вече е потвърден като лека мускулна травма", се казва в изявление на клуба.

Салах е трети в класацията за най-добър голмайстор на Ливърпул за всички времена, с 257 гола в 440 мача.

Ливърпул е на четвърто място в класирането с 58 точки и следващият мач на "червените" е гостуване на Манчестър Юнайтед в неделя.

Следвай ни:

