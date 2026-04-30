ЦСКА: Остана най-важната крачка!

От ЦСКА не пропуснаха да благодарят на своите привърженици за подкрепата, която им оказаха във вчерашния реванш срещу Лудогорец от полуфиналите на Sesame Купа на България. Двата отбора завършиха при нулево равенство на Националния стадион, но благодарение на успеха с 2:1 в Разград "армейците" продължиха напред и на 20 май ще спорят за трофея с победителя от двойката Локомотив (Пловдив) - Арда.

"Червените" публикуваха видео с кадри от двубоя срещу "орлите", както и неподправената радост на футболистите и треньорския щаб след края на срещата.

"Още една стъпка в правилната посока. Остана най-важната крачка! Армейци, благодарим ви за подкрепата", написаха от клуба.