50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

  • 23 апр 2026 | 09:52
Нападателят на Барселона Ламин Ямал е с разкъсване на подколянното сухожилие на левия крак, като в следващите часове ще бъде определен точният период за възстановяване, съобщава “Марка”. Той пострада в изминалия шампионатен двубой срещу Селта в сряда вечер. Със сигурност талантът няма да играе в Ел Класико срещу Реал Мадрид на 10 май, а има вероятност да пропусне и остатъка от сезона. По-късно днес ще му бъдат направени допълнителни изследвания.

Напрежението в Испания е игромно, защото това е от значение и за националния тим на страната заради започващото на 11 юни Световно първенство. Ямал беше с ключова роля за спечелването на европейската титла преди две години, но сега е заплашен от това в най-добрия случай да не бъде в оптимална форма за Мондиала.

18-годишният футболист вече мина през една травма този сезон, която се обостри покрай участието му в квалификацията срещу България през септември в София.

Титлата на Барса в Ла Лига изглежда сигурна, след като пет кръга преди края тимът има 9 точки преднина пред Реал.

