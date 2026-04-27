ФИФА преговаря за вдигане на наградните фондове

  • 27 апр 2026 | 02:23
ФИФА преговаря за вдигане на наградните фондове

ФИФА води преговори с националните асоциации за увеличаване на наградния фонд за всички 48 отбора, участващи в Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико през лятото, съобщиха от централата, цитирани от агенция Reuters.

Предложението трябва да бъде одобрено на заседанието на Съвета на ФИФА във вторник, което се провежда преди 76-ия конгрес на ФИФА във Ванкувър.

През декември от ФИФА заявиха, че наградният фонд за Мондиал 2026 ще бъде с 50% по-висок от този за предишното издание - 655 милиона долара, след като одобри рекорден финансов принос от 727 млн долара за турнира.

От ФИФА обаче коментираха пред Reuters, че предлаганият награден фонд ще се увеличи още заради очакваните над 11 млрд долара приходи през текущия четиригодишен цикъл от 2023 до 2026 г.

„ФИФА може да потвърди, че води преговори с асоциации по целия свят за увеличаване на наличните приходи.

Това включва предложено увеличение на финансовите вноски за всички класирали се отбори за Световното първенство и на финансирането за развитие, достъпно за всички 211 асоциации членки. Мондиал 2026 ще бъде революционен по отношение на финансовия си принос към световната футболна общност и ФИФА се гордее, че е в най-силната си финансова позиция досега, за да бъде от полза за световната игра чрез своята програма FIFA Forward“, коментират от централата.

Поредно фиаско отдалечи Марсилия от топ 4

  • 27 апр 2026 | 01:41
Рен запази петото място след успех над Нант

  • 27 апр 2026 | 03:26
Лил се върна към победите и се изравни с Лион

  • 27 апр 2026 | 01:15
Льо Авър и Метц разделиха точките в голово шоу

  • 27 апр 2026 | 00:54
Димарко пренаписа историята на Серия "А" със своите асистенции

  • 27 апр 2026 | 00:37
Виляреал удържа щурма на Селта и запази аванса пред Атлетико

  • 26 апр 2026 | 23:57
Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

  • 26 апр 2026 | 23:43
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
