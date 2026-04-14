ФИФА пусна още по-скъпи билети за Световното

  • 14 апр 2026 | 02:02
ФИФА добави нови, още по-скъпи категории билети за тазгодишното Световно първенство, като поиска до 4105 долара за място от категория 1 за мача на откриването на домакина САЩ срещу Парагвай в Ингълууд, Калифорния, на 12 юни, съобщи АП

Миналата седмица ФИФА поиска максимална цена от 2735 долара за билети от категория 1 за мача, но добави ново ценообразуване за по-висока категория.

ФИФА също така добави място от категория 2 към уебсайта си за продажба на билети, като поиска от 1940 до 2330 долара за тези билети за откриващия мач в САЩ. Новите категории бяха съобщени за първи път в четвъртък от The Athletic.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в 16 града в САЩ, Мексико и Канада.

Миналата седмица ФИФА повиши максималната цена на билетите си за финала на Световното първенство на 10 990 долара по време на възобновяването на продажбите, затруднено от технически проблеми. Цената беше 8680 долара, когато ФИФА продаваше билети след тегленето на жребия за турнира през декември.

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

