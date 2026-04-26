Мисията на Стоичков като посланик на ФИФА продължава

Единственият български носител на "Златната топка" - Христо Стоичков, продължи с нова кампания като посланик на ФИФА, за която самият номер осем се похвали в социалните мрежи. Сег той се намира Карибския регион в Санто Доминго, столицата на Доминиканската република, а веднага след това ще присъства на конгрес на световната футболна централа във Ванкувър, Канада - една от страните-домакини на предстоящия Мондиал 2026.

"⚽️Мисията като посланик на ФИФА продължи в Санто Доминго! Карибският регион е истинско гнездо за футболни таланти!

🙏Благодаря, че ме посрещнахте така! Ще се видим скоро пак!

🇨🇦А сега е време за конгрес на ФИФА във Ванкувър!", написа Стоичков на страницата си в платформата Facebook.