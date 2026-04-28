Норвегия поиска премахване на наградата за мир на ФИФА

Президентът на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес призова Международната федерация по футбол (ФИФА) да премахне наградата за мир на ФИФА, учредена от организацията през 2025 година, съобщава "The ​​Athletic".

Клавенес заяви, че ФИФА трябва да остане политически неутрална и няма нито правомощията, нито ресурсите да връчва такава награда.

През декември организацията с нестопанска цел FairSquare, специализирана в демократичното управление в спорта, подаде жалба до Етичната комисия на ФИФА срещу президента на ФИФА Джани Инфантино за предполагаеми нарушения на неутралитета и призова за разследване на обстоятелствата около връчването на наградата за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп стана първият носител на наградата за мир на ФИФА, която му беше връчена по време на жребия за Световното първенство през 2026-а. Световната футболна федерация обяви създаването на наградата на 5 ноември. Тя ще се връчва ежегодно на лица, които чрез своята непоколебима отдаденост и изключителни постижения са помогнали за обединяването на хората в името на мира.