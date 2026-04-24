ФИФА ще позволи на мачове от националните първенства да се играят в чужбина

Националните първенства ще получат разрешение да провеждат мачове извън страната си, но ще бъдат ограничени до един двубой на сезон. Във ФИФА разработват предложение, което ще позволи това да се случва. Специална работна група анализира този казус и се очаква в близко бъдеще да има по-ясни правила по този въпрос.

Според предложението по един мач от елита ще може да се играе в чужбина, но до пет срещи от долните дивизии може да се провеждат извън страната. Този сезон Ла Лига и Серия А се опитаха да проведат мачове извън Испания и Италия. Виляреал - Барселона бе предвидено да се играе в Маями, а Милан Комо в Пърт, Австралия. След множество протести тези планове се провалиха.

— Matt Hughes (@MattHughesMedia) April 24, 2026

Новият протокол предвижда разрешение за провеждането на подобни двубои, но само ако всички страни са съгласи, а ФИФА също ще има глас. Искането за подобно нещо ще трябва да бъде одобрено от местната федерация, конфедерацията, футболната асоциация на страната, в която ще се провежда двубоя и конфедерацията на региона.