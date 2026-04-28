Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Премиерът Гюров разговаря със сноубордистите Малена и Тервел Замфирови
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Премиерът Гюров се среща с Малена и Тервел Замфирови

  • 28 апр 2026 | 11:16
  • 342
  • 0

Министър-председателят в служебното правителство Андрей Гюров, заедно с доц. Михаил Околийски, който отговаря за здравеопазването в кабинета, ще проведат среща с едни от най-перспективните български състезатели в зимните спортове – Малена и Тервел Замфирови. Срещата идва в момент, в който вниманието е насочено както към успехите, така и към предизвикателствата пред младите ни таланти. Малена Замфирова в момента преминава през период на възстановяване след тежка операция, наложена от инцидент по време на подготовка за старт от Световната купа. Очакванията са тя да се върне към състезанията след пълно възстановяване.

Малена с две счупвания на бедрената кост, таз и лопатка

В същото време нейният брат Тервел Замфиров продължава да утвърждава името си на международната сцена. Той спечели бронзов медал на последните зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо – успех, който го нареди сред най-обещаващите български сноубордисти.

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Очаква се по време на срещата да бъдат обсъдени както настоящото състояние на Малена, така и бъдещите планове за развитие на двамата състезатели, както и възможностите за подкрепа от страна на държавата към зимните спортове у нас.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Олимпийските игри в Милано-Кортина регистрираха огромни загуби

Олимпийските игри в Милано-Кортина регистрираха огромни загуби

  • 28 апр 2026 | 02:58
  • 6674
  • 2
Хейгъл запали искрата на Лайтнинг за обрат в четвъртия мач срещу Монреал

Хейгъл запали искрата на Лайтнинг за обрат в четвъртия мач срещу Монреал

  • 27 апр 2026 | 13:40
  • 839
  • 0
Патоците притиснаха Едмънтън до стената

Патоците притиснаха Едмънтън до стената

  • 27 апр 2026 | 13:28
  • 619
  • 0
Бъфало разгроми Бостън в четвъртия мач

Бъфало разгроми Бостън в четвъртия мач

  • 27 апр 2026 | 13:18
  • 408
  • 0
Колорадо елиминира Кингс, легендарната кариера на Анже Копитар приключи

Колорадо елиминира Кингс, легендарната кариера на Анже Копитар приключи

  • 27 апр 2026 | 12:44
  • 1661
  • 0
Плейофите в НХЛ продължиха с четири срещи

Плейофите в НХЛ продължиха с четири срещи

  • 27 апр 2026 | 09:12
  • 732
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

  • 28 апр 2026 | 10:36
  • 11211
  • 66
Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

  • 28 апр 2026 | 09:55
  • 5519
  • 1
ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

  • 28 апр 2026 | 07:01
  • 9436
  • 3
Ботев се завръща към класиката

Ботев се завръща към класиката

  • 28 апр 2026 | 10:46
  • 2090
  • 0
Барселона със специално изискване към Испания относно участието на Ямал на Световното

Барселона със специално изискване към Испания относно участието на Ямал на Световното

  • 28 апр 2026 | 10:29
  • 4080
  • 2
Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

  • 27 апр 2026 | 23:54
  • 35888
  • 48