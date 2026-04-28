Премиерът Гюров се среща с Малена и Тервел Замфирови

Министър-председателят в служебното правителство Андрей Гюров, заедно с доц. Михаил Околийски, който отговаря за здравеопазването в кабинета, ще проведат среща с едни от най-перспективните български състезатели в зимните спортове – Малена и Тервел Замфирови. Срещата идва в момент, в който вниманието е насочено както към успехите, така и към предизвикателствата пред младите ни таланти. Малена Замфирова в момента преминава през период на възстановяване след тежка операция, наложена от инцидент по време на подготовка за старт от Световната купа. Очакванията са тя да се върне към състезанията след пълно възстановяване.

В същото време нейният брат Тервел Замфиров продължава да утвърждава името си на международната сцена. Той спечели бронзов медал на последните зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо – успех, който го нареди сред най-обещаващите български сноубордисти.

Очаква се по време на срещата да бъдат обсъдени както настоящото състояние на Малена, така и бъдещите планове за развитие на двамата състезатели, както и възможностите за подкрепа от страна на държавата към зимните спортове у нас.