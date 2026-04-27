Плейофите в НХЛ продължиха с четири срещи

  • 27 апр 2026 | 09:12
В нощта на 26-и срещу 27-и април (неделя срещу понеделник) се изиграха четири нови мача от първия кръг в плейофите на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край стана ясен още един отбор, който спечели своята серия и това е Колорадо Аваланч, който елиминира Лос Анджелис Кингс.

ЕТО И ВСИЧКИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ:

Източна конференция: Бостън Бруинс - Бъфало Сейбърс 1:6 (0:4 0:0 1:2) /1-3 в серията/. Следващ мач: 29 април 2026 г. (сряда) от 2:30 часа.

Западна конференция: Лос Анджелис Кингс - Колорадо Аваланч 1:5 (0:1 1:1 0:3) /0-4 в серията/

Източна конференция: Монреал Канейдиънс - Тампа Бей Лайтнинг 2:3 (0:0 2:1 0:2) /2-2 в серията/. Следващ мач: 1 май 2026 г. (петък) от 2:00 часа.

Западна конференция: Анахайм Дъкс - Едмънтън Ойлърс 4:3* след продължения - 3:3 (0:2 2:0 1:1) в редовното време, 1:0 в продължението /3-1 в серията/. Следващ мач: 29 април 2026 г. (сряда) от 5:00 часа.

В рамките на настоящото денонощие повече мачове няма да се изиграят, като следващите два двубоя са в рамките на утрешния 28-и април (вторник). Първият от тях стартира в 2:00 часа българско време и в него Питсбърг Пенгуинс приема Филаделфия Флайърс, а от 4:30 часа Юта Мамът е домакин на Вегас Голдън Найтс.

Играч на Далас се размина с болницата след удар с кънка в лицето

Кросби за победата над Филаделфия: Мисля, че играхме малко по-спокойно и по-уверено

Колородо и Каролина са на победа от класиране за втория кръг на плейофите в НХЛ

Дъкс победиха Ойлърс във втория мач и изравниха серията

Роберт Кабуков остава старши треньор на националния отбор на България по биатлон

Филаделфия е само на една победа от полуфиналите на Изток

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Столичен сблъсък в "Надежда"

Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

