Плейофите в НХЛ продължиха с четири срещи

В нощта на 26-и срещу 27-и април (неделя срещу понеделник) се изиграха четири нови мача от първия кръг в плейофите на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край стана ясен още един отбор, който спечели своята серия и това е Колорадо Аваланч, който елиминира Лос Анджелис Кингс.

ЕТО И ВСИЧКИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ:

Източна конференция: Бостън Бруинс - Бъфало Сейбърс 1:6 (0:4 0:0 1:2) /1-3 в серията/. Следващ мач: 29 април 2026 г. (сряда) от 2:30 часа.

Западна конференция: Лос Анджелис Кингс - Колорадо Аваланч 1:5 (0:1 1:1 0:3) /0-4 в серията/

Източна конференция: Монреал Канейдиънс - Тампа Бей Лайтнинг 2:3 (0:0 2:1 0:2) /2-2 в серията/. Следващ мач: 1 май 2026 г. (петък) от 2:00 часа.

Западна конференция: Анахайм Дъкс - Едмънтън Ойлърс 4:3* след продължения - 3:3 (0:2 2:0 1:1) в редовното време, 1:0 в продължението /3-1 в серията/. Следващ мач: 29 април 2026 г. (сряда) от 5:00 часа.

В рамките на настоящото денонощие повече мачове няма да се изиграят, като следващите два двубоя са в рамките на утрешния 28-и април (вторник). Първият от тях стартира в 2:00 часа българско време и в него Питсбърг Пенгуинс приема Филаделфия Флайърс, а от 4:30 часа Юта Мамът е домакин на Вегас Голдън Найтс.