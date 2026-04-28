Олимпийските игри в Милано-Кортина регистрираха огромни загуби

Организаторите на Зимните олимпийски игри в Милано са изправени пред финансов дефицит от 310 милиона евро, пробив, причинен от нарастващите разходи и спада в приходите. Международният олимпийски комитет (МОК) вече отхвърли всякаква допълнителна финансова подкрепа, подчертавайки, че отговорността е изцяло на местния организационен комитет.

Проектът, първоначално представен като устойчиво събитие с нулеви разходи, видя бюджета си да скочи от 1,4 милиарда евро на 1,7 милиарда евро. Дефицитът е резултат от над 230 милиона евро допълнителни разходи, много от които свързани със забавяния в изграждането на инфраструктура като Арена Санта Джулия, и спад от около 80 милиона евро в приходите от спонсорства, права за излъчване и продажба на билети.

Въпреки спортния успех на Италия, която спечели 30 медала на Олимпийските и Параолимпийските игри, финансовата картина е мрачна. Отговорността за покриване на дефицита пада върху акционерите на Fondazione Milano Cortina 2026: италианската държава, регионите Венето и Ломбардия, автономните провинции Тренто и Болцано и общините Милано и Кортина.

В опит да получат подкрепа, представители на фондацията пътуваха до Лозана, но отговорът на МОК беше категоричен. „Вече допринесохме значително, повече от договореното“, заяви говорител на МОК, цитиран от италианската преса. „Отговорността за оперативния бюджет на Игрите е на организационния комитет на Milano Cortina 2026“.

МОК припомня, че вече е поел ангажимент за общо 925 милиона долара в рамките на Договора за град домакин, сума, която включва 625 милиона евро в брой и допълнителни услуги. Организацията настоява, че олимпийското движение вече е предложило безпрецедентна подкрепа, но крайният резултат е сривът на модела „нулеви разходи“, който зависеше от търговски приходи, които не се материализираха.

Натискът върху Fondazione Milano Cortina 2026 нараства и поради неплатени дългове. Италианският национален олимпийски комитет (CONI) и Италианският параолимпийски комитет (CIP) официално претендират за изплащане на 53 милиона евро. От тази сума 48 милиона се изискват от CONI за търговски права и 5,4 милиона от CIP за параолимпийски маркетинг. Фондацията вече призна, че няма средства за погасяване на тези дългове.

Лучано Буонфилио, президент на CONI, и Марко Джунио Де Санктис, президент на CIP, бяха ясни в изказване в Рим. „CONI е кредиторът, а Fondazione Milano Cortina 2026 (MiCo) е длъжникът“, заяви Буонфилио, предупреждавайки, че гарантите, включително държавата, ще бъдат призовани да платят, ако дългът не бъде погасен до 31 декември.

Спорът датира от споразумение от 2019 г., в което CONI и CIP преустановиха своите маркетингови дейности, за да дадат изключителност на организационния комитет, в замяна на част от приходите, която никога не е постъпила. „MiCo няма ресурси да погаси този дълг“, потвърди Де Санктис, добавяйки, че правителството е обещало да се намеси, макар и без определен срок.

Бъдещето на финансирането за олимпийските и параолимпийските отбори на Италия е обвито в несигурност, като правителствена сума от 14 милиона евро е под въпрос. Тази сума обикновено е предназначена за подкрепа на отборите и награди за медали.

За първи път тези бонуси бяха освободени от данъци. Сумите за олимпийските спортисти бяха 180 000 евро за злато, 90 000 евро за сребро и 60 000 евро за бронз. В параолимпийския спорт наградите бяха 100 000 евро, 55 000 евро и 35 000 евро съответно за злато, сребро и бронз.

