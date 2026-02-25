Тервел Замфиров: Гледам бързо да забравям и загубите, и успехите

Бронзовият ни медалист от приключилите преди броени дни Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина Тервел Замфиров сподели, че се опитва бързо да забравя както лошите резултати, така и добрите.

“Чувствам се добре, емоциите утихнаха още на следващия ден, аз гледам да забравям бързо загубите, както и успехите, защото смятам, че не трябва да се разконцентрирам”, сподели пред Sportal.bg младата ни звезда в сноуборда при пристигането си за церемонията за “Спортист на годината 2025”, която можете да следите на живо в нашата медия.

През 2025 година Замфиров записа редица успехи, като върхът бе световната титла в паралелния слалом.