Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  2. Зимни спортове
Тервел Замфиров: Гледам бързо да забравям и загубите, и успехите

  • 25 фев 2026 | 18:40
  • 206
  • 0

Бронзовият ни медалист от приключилите преди броени дни Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина Тервел Замфиров сподели, че се опитва бързо да забравя както лошите резултати, така и добрите.

“Чувствам се добре, емоциите утихнаха още на следващия ден, аз гледам да забравям бързо загубите, както и успехите, защото смятам, че не трябва да се разконцентрирам”, сподели пред Sportal.bg младата ни звезда в сноуборда при пристигането си за церемонията за “Спортист на годината 2025”, която можете да следите на живо в нашата медия.

През 2025 година Замфиров записа редица успехи, като върхът бе световната титла в паралелния слалом.

