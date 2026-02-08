Популярни
Анатоли Замфиров: Добре, че имам здраво сърце

  • 8 фев 2026 | 17:21
  • 1090
  • 0

Бащата и треньор на Тервел и Малина Замфирови нямаше как да скрие задоволството и от историческия успех на Тери със спечелването на бронзовия медал на Тери в Ливиньо. „Българската федерация по ски има световен шампион в алпийския сноуборд и олимпийски медалист. Не може да се похвалим, че имаме олимпийски шампион, но ако даде Господ и това ще стане“, коментира Анатоли Замфиров.

А на въпрос, как е издържал да гледа финала той отговори: „Добре, че имам здраво сърце, за да издържа цялото предизвикателство, на което бях подложен“. България спечели медал от зимна олимпиада за първи път от 20 години, когато на почетната стълбичка се качи Евгения Раданова, печелейки сребърен медал отново в Италия, но в Торино. С медала на Тери българските медали от зимни игри вече са седем.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

