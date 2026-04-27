Хейгъл запали искрата на Лайтнинг за обрат в четвъртия мач срещу Монреал

Брендан Хейгъл погледна към шумната тълпа н “Бел Център”, която го обсипваше с освирквания и се усмихна пакостливо. Четиринадесет месеца след като го бяха обичали тук, сега го мразеха тук. И той се наслаждаваше на всеки момент от това.

Нападателят на Тампа Бей току-що беше отбелязал победния гол само 4:54 минути преди края при драматичната победа с 3:2 срещу Монреал Канейдиънс в четвъртия мач между двата отбора от първия кръг на плейофите в Източната конференция на НХЛ.

Попадението на Хейгъл помогна на Лайтнинг да изравнят резултата в серията на 2-2.

“Живееш, за да играеш точно в такива мачове. Ето защо всеки иска да влезе в плейофите”, заяви Хейгъл.

Джейк Генцел също изигра солиден мач за трикратния носител на Купа “Стенли” Тампа, допринасяйки за успеха с гол и асистенция,

Никита Кучеров и Джей Джей Моузер записаха по две асистенции, а Андрей Василевский спаси 16 удара за отбора на Тампа Бей, който направи обрат след два гола пасив.

Закари Болдук и Коул Кофийлд бяха голмайсторите за Монреал, Джейкъб Доубс отрази 17 шута.