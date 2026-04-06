Българската федерация по ски проведе за втора година лагер на ФИС по алпийски сноуборд

Българската федерация по ски (БФСки) проведе за втора година лагер на Международната централа (ФИС) по алпийски сноуборд.

"След успешното провеждане на първия през 2024 година Международната федерация по ски и сноуборд ни гласува доверие да реализираме и втори, и то пак на Банско", съобщиха от БФСки в профила си в социалната платформа Фейсбук.

Водещите специалисти бяха Георги Атанасов, Юре Хафнер, който е треньор на австрийския национален отбор и Паскал Дичев, който беше отговорен за физическата подготовка на атлетите.

Лагерът се проведе в Банско по специално изготвена от треньорите програма. Участие в него взеха отборите на Гърция, Сърбия, Кралство Саудитска Арабия, Унгария, Украйна, Израел и България.