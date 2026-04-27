Колорадо елиминира Кингс, легендарната кариера на Анже Копитар приключи

Нейтън Маккинън вкара два гола и добави асистенция за Колорадо, който се наложи над Лос Анджелис с 5:1 и спечели плейофната серия между двата отбора с общо резултат 4-0 победи.

Маккинът е голмайстор и през редовния сезон с 53 попадения.

Кейн Макар, Никълъс Рой и Вейдън Тоуз също вкараха за победителите, докато Габриел Ландеског се отчете с две асистенции.

Скот Уеджеууд направи 24 спасявания.

Йоел Едмундсон отбеляза първото си попадения за Лос Анджелис Кингс.

Загубата беше последният мач за капитана на тима Анже Копитар, който бе заявил, че ще прекрати кариерата си след края на сезона. Той изигра 20 сезона за тима, като му помогна да спечели две Купи "Стенли".

“Около пет, шест минути преди края осъзнах, че това може да е краят, а през последните 20 години никога не съм изпитвал тази емоция. Винаги имаше следваща година и следваща… Сега всичко приключи. Трудно е да се разбере. В същото време това са двете причини, поради които наистина ще се наслаждавам на следващата година“, каза развълнуваният Копитар, който беше обграден от 11-годишната си дъщеря Неза и 9-годишния си син Якоб по време на пресконференцията си след мача.

“Със сигурност е много горчиво-сладко. Ще има и сълзи, да, но така върви животът, нали? Всичко е един кръг. Беше едно страхотно 20-годишно пътуване. Приключи не по начина, по който искахме, но се случи и трябва да живеем с него”, добави Копитар.

Капитан на Кралете от 2016 г., Копитар им помогна да спечелят Купа "Стенли" през 2012 и 2014 г. Той спечели трофея "Селке", който се връчва ежегодно на най-добрия дефанзивен нападател в лигата, през сезоните 2015-16 и 2017-18. Копитар се пенсионира като лидер по резултатност за Кингс за всички времена с 1316 точки (452 ​​гола, 864 асистенции) в 1521 мача в кариерата си. Той изпревари Марсел Дион (1307 точки; 550 гола, 757 асистенции в 921 мача) на 14 март за този показател. 38-годишният играч също така има 89 точки (27 гола, 62 асистенции) в 107 плейофни мача в кариерата си.

Лавините ще очакват победителя от серията между Далас Старс и Минесота Уайлд. Уайлд победиха Старс с 3:2 в продълженията в събота, изравнявайки резултата в серията за 2-2.