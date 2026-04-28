Ботев се завръща към класиката

От Ботев (Пловдив) обявиха, че ще се завърнат към класическото за тима жълто и черно райе на фланелките на тима. От клуба ще прекратят практиката да използват други цветове за официални или тренировъчни екипи.

Ето какво се казва в съобщението на клуба:

"Тази година взехме важно и осъзнато решение – да се върнем изцяло към нашите заветни цветове: жълто и черно. Цветовете, които носят духа, историята и идентичността на нашия велик клуб.Прекратяваме практиката от последните години, в която се използваха различни и несвойствени за Ботев цветове като тъмно синьо, зелено, бордо и други – независимо дали става въпрос за тренировъчни или официални екипи. За нас това не е просто въпрос на визия, а въпрос на принцип, чест и уважение към традицията.Ботев Пловдив е жълто и черно. Така е било, така е и така трябва да бъде. Никога не трябва да допускаме налагането на други цветове в нашия клуб – защото цветовете са символ на нашата принадлежност, на нашата гордост и на всичко, което сме като общност.Вярваме, че този избор ще бъде приет с уважение от всички вас – хората, които носят Ботев в сърцето си.Очаквайте тази седмица представянето на новата жълто-черна серия Macron в клубния магазин.Само Ботев!".