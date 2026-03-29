  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Петима българи влязоха във финалите на Световното по сноуборд за младежи

Петима българи влязоха във финалите на Световното по сноуборд за младежи

  • 29 март 2026 | 16:30
Петима български таланти влязоха във финалните 16 на паралелния слалом от програмата на Световното първенство по алпийски сноуборд за младежи и девойки във Фолгария, Италия. При девойките Андреа Коцинова е 11-та, а Анита Райчева е 12-та. Аглика Георгиева е 20-а, а Биляна Замфирова – 32-ра.

При младежите Георги Караджинов е 12-ти, а 13-ти е Александър Георгов. Димитър Василев е 16-и, а Генко Дойчинов е 33-ти. Треньор на отбора е Анатолий Замфиров, а със състезателите във Фолгария е треньорът  Илиян Караджинов.

