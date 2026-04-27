Патоците притиснаха Едмънтън до стената

Райън Фолинг отбеляза победния гол в продължението за Анахайм при успеха срещу Едмънтън с 4:3. Така Патоците спечелиха трети пореден мач и поведоха с 3-1 в серията, доближавайки се само на победа от втория кръг на плейофите в Западната конференция на НХЛ.

Кътър Готие, Микаел Гранлунд и Джефри Вийл също вкараха за Анахайм.

April 27, 2026

Защитникът Джон Карлсън и Джаксън Лакомб записаха по две асистенции, а вратарят Лукаш Достал отрази 24 шута.

Еван Бушар реализира гол и асистенция, Каспери Капанен и Райън Нъджент-Хопкинс отбелязаха, а Конър Макдейвид направи две асистенции за Едмънтън.

Мач №5 е в Едмънтън във вторник.