Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна

ронзовият медалист от Олимпийските игри в Милано-Кортина през 2026 година Тервел Замфиров очаква завръщането на сестра си Малена и изрази увереност, че през следващия сезон те ще продължат добрите си представяния.

„На първо място искам да се върне главният герой в приказката - сестра ми Малена. От друга страна, като разказвач на тази приказка, мисля, че ще стана твърде нахален, ако искам още прекалено много, защото наистина последните два сезона имах шанса, привилегията, благословията да си тръгна с медал от всяко едно значимо състезание и първенство. Чувствам се истински благодарен и благословен за това. Разбира се, нашата подготовка, явно „Златната България“ (бел. ред. награда за най-добър спортист) ни носи късмет и вървим напред и в правилна посока. Така че със същия хъс, със същия устрем, с подкрепата на федерацията и на треньорския състав, вярвам, че ще продължим да се представяме добре и да представяме България достойно на международната сцена, защото в крайна сметка една система, която работи, би следвало да продължи да работи“, каза Тервел Замфиров на пресконференция в София.

Сестрата на Тервел - Малена, пострада тежко при инцидент по време на подготовката си за състезание в началото на март, а младият сноубордист заяви, че това му е повлияло сериозно.

Бащата на Малена: Новините са добри, тя ще кара на същото ниво още следващия сезон

„По въпроса със сестра ми, естествено за мен това е тежък момент в живота. Дълги години аз се състезавах и тренирах рамо до рамо с брат си, който беше и все още е изключителен спортист, държавен шампион в четири различни спорта. Някак си пътят ми към големия спорт беше много по-лек с него до мен. Имах лошия късмет контузия да го извади от големия спорт и го преживях много трудно, защото изведнъж на всяка тренировка вече бях сам - когато се обърна наляво или надясно, него го няма. Но пък няколко години по-късно сестра ми се включи в големия спорт и тръгнах да се подготвям с нея, да пътувам по лагери с нея, да тренираме и да се състезаваме заедно, и аз отново имах човек, различен от баща ми в моята подготовка. Това е голямо напрежение и е по-хубаво, когато е споделено с най-близките хора“, заяви Замфиров.

„Така че втори път контузия да извади най-близкия ми съотборник от играта беше тежък момент за мен, но аз знам, че трябва да бъда силен и уверен заради нея, за да може тя да не се уплаши, да се чувства подкрепена и направихме невероятни неща в чужбина, за да може тя да получи най-добрата медицинска грижа по най-бързия и адекватен начин. Състезанията до края на сезона не бяха изобщо фокус - аз просто присъствах на тях, но така или иначе се радвам, че нещата с нейното възстановяване вървят добре и съм уверен, че ще се върне по-силна, отколкото беше, за следващия сезон“, допълни той.

21-годишният сноубордист беше попитан за невъзможността на българските състезатели да тренират на родна земя заради липсата на бази в страната ни.

„Няма две мнения по въпроса. Аз като ползвател на базите и като спортист, разбира се подкрепям с две ръце, ще се боря и ще направя всичко, което зависи от мен, да помогна за развитието на бази за зимни спортове в България. Дори извън нашата федерация ние нямаме адекватни писти по биатлон, нямаме адекватни мишени, нямаме адекватни възможности за тренировки. Така че при всички положения ние постигаме резултати, които дори може да се каже, че надхвърлят условията на работа и на подготовка. С каквото трябва с нашия опит, знания, съвети и медийно присъствие, ние ще съдействаме. Протягаме ръка и се надяваме от другата страна да срещнем също подкрепа“, отговори Замфиров.