  3. Пампорово прие Държавното първенство по сноуборд до 13-15 години

Пампорово прие Държавното първенство по сноуборд до 13-15 години

  • 30 март 2026 | 14:36
Пампорово прие Държавното първенство по сноуборд до 13-15 години

Пампорово бе домакин на Откритото държавното първенство по алпийски сноуборд да деца от 13 до 15 г. Организатори на шампионата са Българската федерация по ски и „Пампорово“ АД.

В паралелния слалом при момичетата младша възраст до 13 години първа е Василена Трайкова от Юлен, пред Никол Стоянова от ОуТиПИ и Ада Прокопиева от Юлен.

В същата група при момчетата победител е Константин Савчов от ОуТиПи, пред Илия Тончев от Амер Спортс и неговият съотборник Васил Попов.

Шампионка при момичетата старша възраст до 15 години е Антоанет Иванова от Бороборд, пред Рая Керин от Амер Спортс и Огняна Попова от ОуТиПи.

В същата група при момчетата победител е Диао Юнинг (Китай), пред Павлин Милчев от Амер Спортс, който стана и държавен шампион. След тях се наредиха Никола Стойков от Мотен и Ростислав Терзиев от Амер Спортс.

В паралелния гигантски слалом първа при момичетата младша до 13 години е Василена Трайкова от Юлен, пред съотборничката й Ада Прокопиева и Никол Стоянова от ОуТиПи.

Шампион при момчетата в тази възраст е Петър Кръшняк от Юлен, пред Константин Савчов от ОуТиПи и Васил Попов от Амер Спортс.

При момичетата старша възраст първа е Рая Керин, Амер Спортс, пред Огняна Попова, ОуТиПи и Антоанет Иванова, Бороборд.

В старшата възраст момчета шампион е Никола Стойков, Мотен, пред Камен Малинов, Амер Спортс и Стефан Додов, Бороборд.

В награждаването се включиха легендата на сноуборда ни Радослав Янков, Георги Атанасов, БФСки, Виктор Гичев, БФСки, Константин Минчев, технически делегат, Емануела Фратева, координатор „Сноуборд“ в БФСки, Виктор Жеков и Михаил Кръшняк.

