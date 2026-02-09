Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 2032
  • 5

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Милано – Кортина 2026 Тервел Замфиров и останалите ни сноубордисти се прибраха в България след участието си на Игрите в Италия.

Замфиров се класира трети в паралелния гигантски слалом, в който страната ни беше представена от общо четирима състезатели. При дамите Малена Замфирова отпадна драматично на осминафиналите, а при мъжете Радослав Янков отпадна в същата фаза. Класиралият се в последния момент за Игрите Александър Кръшняк не успя да премине квалификациите.

12 Сноубордистите ни се прибират след Олимпиадата в Милано-Кортина

Четиримата и техните треньори кацнаха на летище Васил Левски в София малко след 18:20 часа с полет от Мюнхен. След това всички бяха посрещнати и поздравени от фенове преди да говорят и пред медиите.

„Аз съм като класна ръководителка на първия учебен ден“, пошегува се Тервел Замфиров при появата си на Терминал 2, когато му бяха връчени множество букети с цветя от фенове.

„Много по-щастлив на българска земя, отколкото на италианска. Посрещането беше страхотно, благодаря за всички страхотни емоции след кацането.

„Случи ми се нещо много хубаво, както да не съм позитивен. Смея да твърдя, че ние сме най-добре функциониращата федерация, имаме голяма подкрепа от държавата. Работил съм с множество федерации, може би само с тази по художествена гимнастика не съм, така че ще ме извиняват момичетата, ако ги изпускам.

„Нашият спорт позволява голямо спортно дълголетие. Ако нещата вървят по план и съм здрав, аз мога да участвам на още пет Олимпиади. Сега видяхме хора на по 45 години на финалните.

„Положението за нашия спорт изглежда позитивно, смятам, че направихме едно страхотно състезание и това ще се вземе предвид при решението за неговото бъде в олимпийската програма. Стана изключително състезание с общо 20 нации в елиминациите при мъжете и жените.

„Генетиката имаше роля във фотофиниша, защото ръцете ми са по-дълги. Мислех си, че съм четвърти и ще си тръгна без медал, защото щеше да е по-неприятно, ако си мислех, че съм трети и остана четвърти.

„Сега ми предстои изпит по микробиология, след което още четири старта за Световната купа и, разбира се, подготовка на Банско. Благодарен съм, че имах възможността да прекъсна тази суша за България на Зимни олимпийски игри.

„Вече съм доста по-спокоен, защото вече постигнах моите детски мечти и всичко повече ще е само бонус. Но, както се казва, апетитът идва с яденето.

„Малена беше много развълнувана и емоционална. Беше толкова развълнувана, че почти не разбраха какво ми каза“, заяви пред медиите бронзовият медалист Замфиров.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 17236
  • 5
Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

  • 9 фев 2026 | 15:26
  • 1130
  • 1
Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

  • 9 фев 2026 | 15:18
  • 649
  • 0
Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

  • 9 фев 2026 | 15:06
  • 3664
  • 1
Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

  • 9 фев 2026 | 14:26
  • 880
  • 1
Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

  • 9 фев 2026 | 14:14
  • 1904
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 6650
  • 48
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 37544
  • 47
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 13994
  • 54
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 6631
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 17236
  • 5