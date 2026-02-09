Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Милано – Кортина 2026 Тервел Замфиров и останалите ни сноубордисти се прибраха в България след участието си на Игрите в Италия.

Замфиров се класира трети в паралелния гигантски слалом, в който страната ни беше представена от общо четирима състезатели. При дамите Малена Замфирова отпадна драматично на осминафиналите, а при мъжете Радослав Янков отпадна в същата фаза. Класиралият се в последния момент за Игрите Александър Кръшняк не успя да премине квалификациите.

Четиримата и техните треньори кацнаха на летище Васил Левски в София малко след 18:20 часа с полет от Мюнхен. След това всички бяха посрещнати и поздравени от фенове преди да говорят и пред медиите.

„Аз съм като класна ръководителка на първия учебен ден“, пошегува се Тервел Замфиров при появата си на Терминал 2, когато му бяха връчени множество букети с цветя от фенове.



„Много по-щастлив на българска земя, отколкото на италианска. Посрещането беше страхотно, благодаря за всички страхотни емоции след кацането.



„Случи ми се нещо много хубаво, както да не съм позитивен. Смея да твърдя, че ние сме най-добре функциониращата федерация, имаме голяма подкрепа от държавата. Работил съм с множество федерации, може би само с тази по художествена гимнастика не съм, така че ще ме извиняват момичетата, ако ги изпускам.



„Нашият спорт позволява голямо спортно дълголетие. Ако нещата вървят по план и съм здрав, аз мога да участвам на още пет Олимпиади. Сега видяхме хора на по 45 години на финалните.



„Положението за нашия спорт изглежда позитивно, смятам, че направихме едно страхотно състезание и това ще се вземе предвид при решението за неговото бъде в олимпийската програма. Стана изключително състезание с общо 20 нации в елиминациите при мъжете и жените.



„Генетиката имаше роля във фотофиниша, защото ръцете ми са по-дълги. Мислех си, че съм четвърти и ще си тръгна без медал, защото щеше да е по-неприятно, ако си мислех, че съм трети и остана четвърти.



„Сега ми предстои изпит по микробиология, след което още четири старта за Световната купа и, разбира се, подготовка на Банско. Благодарен съм, че имах възможността да прекъсна тази суша за България на Зимни олимпийски игри.



„Вече съм доста по-спокоен, защото вече постигнах моите детски мечти и всичко повече ще е само бонус. Но, както се казва, апетитът идва с яденето.



„Малена беше много развълнувана и емоционална. Беше толкова развълнувана, че почти не разбраха какво ми каза“, заяви пред медиите бронзовият медалист Замфиров.

Снимки: Владимир Иванов