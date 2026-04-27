Бъфало разгроми Бостън в четвъртия мач

Бъфало вкара четири гола още в първата третина и не изпусна нито за момент доминацията си над Бостън за 6:1, с което поведе в серията с 3-1 и се доближи на крачка от класиране за втория кръг на плейофите в Източната конференция на НХЛ.

Пейтън Кребс, Джош Доан, Боуен Байръм и Алекс Туч реализираха по гол и асистенция за победата, докато Зак Бенсън и Бек Маленстин също вкараха.

Шон Кърали се разписа за Бостън в самия края на срещата.

Вратарят Джереми Суойман допусна шест гола от 29 удара и бе сменен от Йонас Корписало.