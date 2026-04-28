Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Италиански специалист може да води шампиона в женската волейболна Демакс лига на България Марица (Пловдив) през новия сезон, научи Sportal.bg.

По информация на Sportal.bg, 48-годишният Даниеле Турино, който през този сезон бе помощник на Марчело Абонданца в турския гранд Фенербахче (Истанбул), най-вероятно ще е новият старши треньор на шампиона Марица (Пловдив) през следващия сезон.

Даниеле Турино ще бъде помощник на Марчело Абонданца и в националния отбор на България.

Турският специалист Ахметджан Ершимшек, който изведе Марица до титла №11 и титла №12, през следващия сезон ще води турския Зерен спор (Анкара), научи Sportal.bg.