Левски сяда отново на масата за преговори с Майкон

Ръководството на Левски ще поднови преговорите с Майкон за сключване на нов контракт между двете страни. Настоящето споразумение на бразилеца изтича през лятото на 2027 година. Още от миналата есен обаче шефовете на "сините" опитват да го удължат, като естествено, повишат и заплатата на играча. Разговори имаше и в началото на година, но те завършиха без успех.

В момента обаче ситуацията на „Георги Аспарухов“ е много по-различна от тази през януари. Сега Левски е само на крачка от титлата, която може да си гарантира още в събота. "Сините" ще участват в квалификациите за същинската фаза на Шампионската лига, а това дава възможност на Майкон да се покаже на голяма сцена. Наред с това "сините" в момента могат да си позволят да предложат по-висока заплата на играча. Както е известно, от края на миналата седмица клубът има нов мажоритарен собственик. Това е бизнесменът Атанас Бостанджиев. Той посочи, че ще осигури бюджет за привличане на нови футболисти и по-високи възнаграждения, без да уточнява какъв. Наско Сираков, който остана в клуба, но вече само като президент, обяви, че „бюджетът ще е достатъчен, но няма да се изливат реки от пари“.

В момента агентът на Майкон – Тиагиньо, е в София. И ще има разговори с шефовете на "сините". Той е в компанията на друг бразилец – Джери Перейра. Последният също участва в трансфера на левия бек на „Георги Аспарухов“.

През миналата есен, а след това и през зимата, към Майкон имаше сериозен интерес. Левски обаче отхвърли оферта от над 3 милиона от френския Нант. На „Герена“ се надяват да получат поне 5 милиона при негова продажба. 26-годишният бразилец е в полезрението и на италиански и испански клубове. През този сезон той има 36 мача зад гърба си, в които вкара 5 гола.

