Феновете на Левски: Благодарности на Цецо Найденов

Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Фенската страница "Сектор А", която има хиляди "сини" последователи, изказа благодарности до човека с парите в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов. Това се случи малко след като стана ясно, че се отпускат допълнително 3000 места за привърженици на Левски в сектор "Г" за двубоя срещу "червените" от Бистрица в събота.

При победа над тима на Найденов футболистите на Хулио Веласкес ще станат шампиони на България. "Благодарности за жеста на Цецо Найденов", написаха левскарите в социалната мрежа.