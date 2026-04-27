Левски продаде всички билети и пусна пропуски за сектор "Г"

Ръководството на Левски продаде билетите за домакинския сблъсък с ЦСКА 1948 от 32-ия кръг на efbet Лига, като от клуба обявиха, че пускат в продажба и пропуски за сектор "Г".

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

"Левскари,



В продажба са билетите за Сектор Г на стадион „Георги Аспарухов”, който отново ще посинее. Пропуските са достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ и в мрежата на Eventim.



В деня на мача, 02.05, достъпът до сектора ще се осъществява от специално обособен вход в непосредствена близост до Вход 3 на Сектор А", написаха от клуба.