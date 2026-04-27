  3. Макун влезе в историята на Левски в съперничеството с ЦСКА

Макун влезе в историята на Левски в съперничеството с ЦСКА

Кристиан Макун влезе в историята на съперничеството между Левски и ЦСКА, след като се превърна в първият футболист на “сините” с гол и автогол срещу “червените” в първенството. Преди да вкара в собствената си врата в съботния сблъсък, той донесе успеха на „сините“ над ЦСКА с 1:0 на 19 октомври 2024 година.

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948
"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

„Червените“ също имат един такъв футболист – Костадин Стоянов. И при него, както и при Макун, и голът, и автоголът са при победи. Той вкара за ЦСКА при успеха на „червените“ с 2:0 на 20 септември 2009 година, а порази собствената си врата в двубоя на Левски – ЦСКА (1:3) на „Герена“ на 26 февруари 2011 година.

Далибор Драгич има гол и автогол за Левски в големия мач, но попадението в собствената врата не е за първенство, а във финала за Купата през 2002. Георги Йорданов-Ламята пък има и гол, и автогол все в полза на „сините“.

Като играч на Левски той се разписва на 6 март 1988 г., а „сините“ бият с 3:2. А на финала за Купата на България през 1998-а с екипа на ЦСКА той си вкара автогол за успеха на „сините“ с 5:0.

