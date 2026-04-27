"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948, останаха малко билети само за сектор "Б"

Билетите за шампионатния двубой на Левски срещу ЦСКА 1948 почти свършиха. Мачът на стадион "Георги Аспарухов" е от 19:00 часа на 2 май, като при победа отборът на Хулио Веласкес ще спечели официално 27-ата шампионска титла в историята на клуба.

Проверка в електронния портал, който предлага пропуските за срещата, показва, че са останали такива само за сектор "Б". Така със сигурност на пълните трибуни на "Герена" ще ври и кипи от шампионски ентусиазъм в синьо.