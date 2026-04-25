Силни думи от капитана на Левски към футболистите

Капитанът на Левски Георги Костадинов бе изключително емоционален след победата на тима с 3:1 над ЦСКА в дербито от кръга. Той изнесе мотивираща реч пред съотборниците си.

"За пръв път от последните 17 години играчите и целият отбор са на нивото на феновете. Благодаря ви много, че сте такива професионалисти, че бяхте пример за вас, за феновете, за вашето семейство. Благодаря ви много. Това е много важно. Левски е казал едно нещо преди много години. Може би най-важното изречение в българската литература. "Трябва да говорим с действия, а не само с думи". Тази година го показваме всяка секунда", заяви Костадинов.