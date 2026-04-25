Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. За първи път през XXI век: Левски вкара три гола за шампионатна победа над ЦСКА

  • 25 апр 2026 | 20:38
Левски победи с 3:1 ЦСКА в двубой от плейофите на efbet Лига. Статистиката показва, че това е първи шампионатен успех с три реализирани попадения за "сините" срещу "червените" през XXI век. За последно отборът от "Герена" беше вкарвал три гола за победа над "армейците" на 6 март 1999 г., когато на стадиона на Славия футболистите на Ангел Станков надвиха с 3:2 тези на Димитър Пенев.

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Интересно е, че в този мач своя дебют в професионалния футбол записа бъдещата голяма легенда Димитър Бербатов. Нападателят се появи на мястото на Стилиян Петров в тима на ЦСКА след почивката. Левски победи след това два пъти тима от Борисовата градина с по 3:1 в турнира за националната купа - през 2000 г. на четвъртфиналите и през 2002 г. на финала. През 2020 г. пък "сините" вкараха три гола в дербито, което завърши 3:3.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локомотив (Мездра) с изразителен успех в Троян

  • 25 апр 2026 | 21:31
Марица (Милево) няма спиране, удари адаша си в Пловдив
  • 25 апр 2026 | 21:23

  • 25 апр 2026 | 21:23
Несебър прегази Гигант

  • 25 апр 2026 | 21:12
ОФК Костинброд с победен обрат над Кюстендил

  • 25 апр 2026 | 21:03
Пирин (Разлог) надви Ботев (Ихтиман)

  • 25 апр 2026 | 20:56
Рилски спортист обърна Героя

  • 25 апр 2026 | 20:49
Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"
  • 25 апр 2026 | 17:57

  • 25 апр 2026 | 17:57
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец
  • 25 апр 2026 | 18:22

  • 25 апр 2026 | 18:22
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката
  • 25 апр 2026 | 18:36

  • 25 апр 2026 | 18:36
Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда
  • 25 апр 2026 | 21:25

  • 25 апр 2026 | 21:25
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място
  • 25 апр 2026 | 15:15

  • 25 апр 2026 | 15:15
Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е
  • 25 апр 2026 | 19:04

  • 25 апр 2026 | 19:04
