За първи път през XXI век: Левски вкара три гола за шампионатна победа над ЦСКА

Левски победи с 3:1 ЦСКА в двубой от плейофите на efbet Лига. Статистиката показва, че това е първи шампионатен успех с три реализирани попадения за "сините" срещу "червените" през XXI век. За последно отборът от "Герена" беше вкарвал три гола за победа над "армейците" на 6 март 1999 г., когато на стадиона на Славия футболистите на Ангел Станков надвиха с 3:2 тези на Димитър Пенев.

Интересно е, че в този мач своя дебют в професионалния футбол записа бъдещата голяма легенда Димитър Бербатов. Нападателят се появи на мястото на Стилиян Петров в тима на ЦСКА след почивката. Левски победи след това два пъти тима от Борисовата градина с по 3:1 в турнира за националната купа - през 2000 г. на четвъртфиналите и през 2002 г. на финала. През 2020 г. пък "сините" вкараха три гола в дербито, което завърши 3:3.