Петър Александров: Левски заслужено стана шампион тази година

  • 26 апр 2026 | 18:59
Бившият национал Петър Александров беше част от демонстративния мач в Стара Загора, който противопостави ветераните на Берое и сборен отбор от легенди на българския футбол. Бронзовият медалист от САЩ '94 не скри радостта си, че Левски е напът да прекъсне хегемонията на Лудогорец, като дори вече обяви "сините" за шампиони.

"Берое е един голям клуб за България. Аз тогава имах уважението да играя на последния мач, който загубихме с 0:1 със Славия и те станаха шампиони. Берое винаги е бил отбор, който се бори за нещо, въпреки че имат само една титла. Много хора се събраха днес, свалям им шапка! 

Шампионите на Берое и легенди направиха празник в Стара Загора
Когато започнаха да пеят феновете, ми се насълзиха очите. Това са големи емоции! Очаквах това и затова дойдох. Пристигнах половин час преди да започне мачът, но се радвам, че съм тук.

Като левскар много се радвам, че Левски успя да стане шампион. Все още на теория не е факт. Вчера вече честитих на Наско, на Боримиров и на други левскари. Заслужено станаха шампиони тази година. Лудогорец не успя да покаже това, което показваше преди години. Време е да вземат един български треньор, за да станат отново шампиони.

Много се радвам, че в България нещо израства. В Пловдив вече направиха два стадиона. Сега в София ще направят два големи стадиона. Всеки един голям град трябва да помогне с каквото може, за да имаме отново някакви успехи", каза Александров.

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

