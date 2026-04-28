Звездите на Челси гледат към изхода

В един изключително труден сезон за Челси, всичко сочи към едно много натоварено лято на „Стамфорд Бридж“. Очаква се сериозна раздяла с футболисти, като в списъка за продажба може да попаднат петима от основните играчи на лондонския клуб, пише „The Sun“.

Ръководството на клуба вече крои планове за сезон 2026-2027, като основна тема на разговор е треньорският пост. След уволнението на Лиъм Росиниър, Калъм Макфарлан пое временно отбора до края на сезона. Това ще бъде прелюдия към назначаването на нов постоянен мениджър. Сред основните кандидати за поста е Андони Ираола от Борнемут, като често се споменава и името на Оливър Гласнер от Кристъл Палас.

Както е известно, значителни промени ще има и в състава. През последните дни се появиха множество информации, сочещи към раздяла с талантливи играчи. Причините са различни – някои търсят по-големи спортни предизвикателства, докато други са желани от водещи европейски клубове. Трябва да се отбележи също, че без приходите от Шампионската лига, санкциите от УЕФА и все по-строгите правила на английския финансов феърплей, някои ключови продажби изглеждат неизбежни.

Първият, който се очаква да си тръгне е Алехандро Гарначо. Той е поставен на трансферния пазар и има голяма вероятност да си тръгне само година след пристигането си. Той обаче не е единственият.

„Играчи като Коул Палмър, който не се представи добре този сезон, или Енцо Фернандес, ще искат да напуснат. Марк Кукурея и Жоао Педро, който също направи фантастичен сезон, ще си тръгнат, защото клубът не е в Шампионската лига“, заяви Тим Шърууд пред „Sky Sports“.

В тази връзка не може да се пренебрегне фактът, че Манчестър Юнайтед е готов да направи огромна инвестиция за Палмър. Що се отнася до Енцо Фернадес, той е обект на интерес от два европейски гранда от ранга на Реал Мадрид и Манчестър Сити. Темата предстои да се следи с интерес и със сигурност ще има развитие през лятото.