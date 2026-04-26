  3. Съставите на Челси и Лийдс

Съставите на Челси и Лийдс

Съставите на Челси и Лийдс

Челси се изправя срещу Лийдс във втория полуфинал на ФА Къп. Вчера Манчестър Сити си осигури място на финала. Лондончани са в тежко положение, след като загубиха седем от последните си осем мача. Те са без мениджър след уволнението на Лиъм Росиниър и тимът временно е воден от Калъм Макфарлън. Лийдс пък не може да разчита на българския национал Илия Груев, който е аут до края до края на сезона поради контузия.

“Сините” отново са без Коул Палмър, който е на резервната скамейка. Жоао Педро обаче е възстановен и се завръща сред титулярите. Алехандро Гарначо е в стартовия състав, след като се включи силно при влизането си срещу Брайтън. Уесли Фофана, Жарел Хато и Лиъм Делап са оставени на пейката. Даниел Фарке е направил една промяна от мача с Борнемут. Лукаш Пери заменя Карл Дарлоу на вратата.

Снимки: Imago

Атлетико Мадрид иска да привлече играч от изпадналия вече Уулвс

Мбапе ще премине прегледи утре, за да се разбере колко сериозно е състоянието му

Шевченко за Чернобил: Донесох радиоактивна топка у дома, много от детските ми приятели вече не са тук

Милан срещу Ювентус в дерби не само за честта, но и за челните позиции

Интер с поредна крачка към титлата или ще забави темпото?

Лийдс без Груев срещу Челси в спор за голям финал

Разправии и след мача на Славия

Играч на Левски аут до края на сезона

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

