Спорно решение на Челси - Лийдс предизвика вълна от недоволство

В неделя следобед Челси спечели втория полуфинал за ФА Къп и се класира за двубоя за трофея, където ще срещне Манчестър Сити. Единственото попадение бе дело на Енцо Фернандес, но най-противоречивият момент в срещата отново се превърна съдийско решение. Той дойде през първото полувреме, когато Доминик Калвърт-Люин дръпна за косата Марк Кукурея. Първоначално съдията на срещата Джарет Джилет не реагира, но ВАР му сигнализира, че трябва да прегледа ситуацията на монитор. Въпреки това реферът отново взе решение, че действията на нападателя са били в рамките на игрова ситуация и санкция не последва.

Dominic Calvert-Lewin just pulling Marc Cucurella’s hair and was not given a red card.. Unbelievable🤯🤯 pic.twitter.com/fw459xwJPd — UTDMwas (@mwas_erastus) April 26, 2026

Това предизвика сериозно недоволство не само от страна на играчите на Челси, но и впоследствие предизвика истинска буря в социалните мрежи, където феновете отново изразиха сериозното си недоволство от абсолютната непоследователност в съдийските решения и липсата на ясни критерии при отсъждането на определени ситуации. Именно за идентична ситуация само преди десетина дни бранителят на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес бе изгонен срещу Лийдс за идентична ситуация, а още по-интересното е, че нарушението на аржентинеца бе именно срещу Калвърт-Люин, който избегна санкция срещу “сините”.

Следвай ни:

Снимки: Imago