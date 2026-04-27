Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  Спорно решение на Челси - Лийдс предизвика вълна от недоволство

Спорно решение на Челси - Лийдс предизвика вълна от недоволство

  • 27 апр 2026 | 10:03
  • 2395
  • 4

В неделя следобед Челси спечели втория полуфинал за ФА Къп и се класира за двубоя за трофея, където ще срещне Манчестър Сити. Единственото попадение бе дело на Енцо Фернандес, но най-противоречивият момент в срещата отново се превърна съдийско решение. Той дойде през първото полувреме, когато Доминик Калвърт-Люин дръпна за косата Марк Кукурея. Първоначално съдията на срещата Джарет Джилет не реагира, но ВАР му сигнализира, че трябва да прегледа ситуацията на монитор. Въпреки това реферът отново взе решение, че действията на нападателя са били в рамките на игрова ситуация и санкция не последва.

Челси се справи с Лийдс и стигна до финала на ФА Къп

Това предизвика сериозно недоволство не само от страна на играчите на Челси, но и впоследствие предизвика истинска буря в социалните мрежи, където феновете отново изразиха сериозното си недоволство от абсолютната непоследователност в съдийските решения и липсата на ясни критерии при отсъждането на определени ситуации. Именно за идентична ситуация само преди десетина дни бранителят на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес бе изгонен срещу Лийдс за идентична ситуация, а още по-интересното е, че нарушението на аржентинеца бе именно срещу Калвърт-Люин, който избегна санкция срещу “сините”.

Следвай ни:

Снимки: Imago

