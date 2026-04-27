Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
Ираола изглежда като фаворит за бъдещ мениджър на Челси

  • 27 апр 2026 | 11:15
  • 1142
  • 0
Испанският мениджър Андони Ираола е много заинтересован от възможността да поеме Челси, информира авторитетният италиански журналист Фабрицио Романо. Настоящият наставник на Борнемут вече обяви, че ще напусне “черешките” след края на сезона, а Романо допълва, че желанието му е да продължи да работи в Премиър лийг. Именно поради тази причина работата на “Стамфорд Бридж” е заинтригувала силно Ираола.

Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

В момента начело на Челси е Калъм Макфарлън, който пое тима за втори път този сезон след уволнението на Лиъм Росиниър, който прекара начело на лондончани само 106 дни. Треньорът на юношеския тим до 19 години ще води “сините” само до края на сезона, а до тогава се очаква шефовете на тима да вземат решение за това кой ще застане начело на отбора от лятото. Именно Ираола е смятан за един от основните фаворити, а позицията му в това отношение допълнително се засили след публичните откази на Франк Лампард и Сеск Фабрегас, които се разграничиха от работата на “Стамфорд Бридж”.

Челси се справи с Лийдс и стигна до финала на ФА Къп

Другите спрягани имена са Оливър Гласнер, Чави Ернандес, Чаби Алонсо, Марко Силва и Юлиан Нагелсман, но в момента именно Ираола изглежда като фаворит за позицията. Испанецът бе свързван и с мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, но на “Олд Трафорд” изглежда все по-вероятно да заложат на настоящия временен треньор Майкъл Карик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ман Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

Ман Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

  • 27 апр 2026 | 07:43
  • 4774
  • 2
Киву: Съжаляваме, но можеше да завърши и по-зле

Киву: Съжаляваме, но можеше да завърши и по-зле

  • 27 апр 2026 | 07:02
  • 2159
  • 0
Спалети: Трябваше да сме предпазливи, битката ще е до самия край

Спалети: Трябваше да сме предпазливи, битката ще е до самия край

  • 27 апр 2026 | 06:58
  • 1274
  • 0
Алегри: Можем да бъдем доволни от точката

Алегри: Можем да бъдем доволни от точката

  • 27 апр 2026 | 06:51
  • 4096
  • 1
Макфарлейн: Момчетата показаха колко много искат да спечелят мача

Макфарлейн: Момчетата показаха колко много искат да спечелят мача

  • 27 апр 2026 | 06:48
  • 1518
  • 0
Рен запази петото място след успех над Нант

Рен запази петото място след успех над Нант

  • 27 апр 2026 | 03:26
  • 1642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:31
  • 16484
  • 45
"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948, останаха малко билети само за сектор "Б"

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948, останаха малко билети само за сектор "Б"

  • 27 апр 2026 | 10:52
  • 15255
  • 33
Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:10
  • 3467
  • 3
Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

  • 27 апр 2026 | 08:40
  • 4447
  • 9
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 27 апр 2026 | 07:59
  • 4376
  • 13
Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 07:15
  • 4120
  • 7