Ираола изглежда като фаворит за бъдещ мениджър на Челси

Испанският мениджър Андони Ираола е много заинтересован от възможността да поеме Челси, информира авторитетният италиански журналист Фабрицио Романо. Настоящият наставник на Борнемут вече обяви, че ще напусне “черешките” след края на сезона, а Романо допълва, че желанието му е да продължи да работи в Премиър лийг. Именно поради тази причина работата на “Стамфорд Бридж” е заинтригувала силно Ираола.

Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

В момента начело на Челси е Калъм Макфарлън, който пое тима за втори път този сезон след уволнението на Лиъм Росиниър, който прекара начело на лондончани само 106 дни. Треньорът на юношеския тим до 19 години ще води “сините” само до края на сезона, а до тогава се очаква шефовете на тима да вземат решение за това кой ще застане начело на отбора от лятото. Именно Ираола е смятан за един от основните фаворити, а позицията му в това отношение допълнително се засили след публичните откази на Франк Лампард и Сеск Фабрегас, които се разграничиха от работата на “Стамфорд Бридж”.

Челси се справи с Лийдс и стигна до финала на ФА Къп

Другите спрягани имена са Оливър Гласнер, Чави Ернандес, Чаби Алонсо, Марко Силва и Юлиан Нагелсман, но в момента именно Ираола изглежда като фаворит за позицията. Испанецът бе свързван и с мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, но на “Олд Трафорд” изглежда все по-вероятно да заложат на настоящия временен треньор Майкъл Карик.

Снимки: Gettyimages