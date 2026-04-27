Чалоба смята, че играчите на Челси трябва да поемат аст от уволнението на Росиниър

Защитникът на английския Челси - Трево Чалоба, смята, че футболистите от състава на лондончани трябва да поемат част от вината за слабите резултати на отбора, които доведоха до уволнението на мениджъра Лиъм Росиниър. Победата в полуфинала за Купата на Футболната асоциация срещу Лийдс Юнайтед снощи демонстрира, че „сините“ могат да се представят на съвсем различно ниво спрямо последните мачове под ръководството на Росиниър. Енцо Фернандес вкара победния гол, а временният наставник Калъм Макфарлън изведе тима за втори път, след като през януари беше начело за два мача, завършили с равенство и поражение.

Следващата задача на 40-годишния англичанин ще бъде да донесе и първа победа на Челси във Висшата лига от 4 март.

„Без значение кой мениджър си тръгва, трудно е. Прекарваш време с тях, работиш с тях всеки ден. Трябва да се адаптираш, да започнеш отначало. Можем да използваме това като извинение, но в крайна сметка трябва да погледнем към себе си като играчи и да поемем отговорност“, заяви Чалоба, цитиран от „Скай Спортс“.

Според него победата срещу Лийдс може да помогне на столичани да завършат сезона си положително, след като в първенството се смъкнаха до осмата позиция при четири оставащи мача.

„Когато нещата не се получават, само здравата психика може да помогне. Показахме я в части от сезона. Днес водихме същия разговор. Трябва да покажем психиката си, навиците си и духа си на победител. Гладът и решителността са най-важни. Желанието да се преборваме за втората топка, да искаме да печелим двубоите с глава. Тези малки неща са ни нужни. Когато правим това, нашите качества се виждат“, каза още той.

Понастоящем Челси има актив от 48 точки, а последното място, даващо право на участие в Шампионската лига, е заето от петия Астън Вила, който е с 10 точки повече. Въпреки това английският защитник е категоричен, че мястото на „сините“ е в евротурнирите, а класирането за тях е задължително.

„Разбира се. Това е Челси, тук искаме да бъдем. Трябва да направим всичко възможно, за да влезем в евротурнирите“, заяви Чалоба.

Снимки: Gettyimages