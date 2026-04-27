Челси ще се свърже и с Чаби Алонсо, списъкът е сведен до три имена

Ръководството на Челси ще осъществи контакт с трима кандидати за мениджърския пост, на които се е спряло с днешна дата. Първият е Андони Ираола, който след края на сезона ще напусне Борнемут и вече е считан за един от фаворитите за работата на "Стамфорд Бридж". С него вече са водени първоначални разговори. По-интересното е, че "сините" планират да комуникират и с агентите на Чаби Алонсо, твърди "Дейли Телеграф". Испанецът, който бе уволнен от Реал Мадрид през януари, упорито бе свързван с Ливърпул, но последните информации от "Анфийлд" са, че на Арне Слот ще бъде даден шанс да води мърсисайдци и през следващия сезон. След като по-голямата част от медиите на Острова се обединиха около тази информация, сега името на Алонсо започна да се свързва с Челси, а дори и с Манчестър Юнайтед.

Ираола изглежда като фаворит за бъдещ мениджър на Челси

Интересното е, че Ареола и Алонсо са представлявани от една и съща агенция.

Третият основен претендент е мениджърът на Фулъм Марко Силва.

Сеск Фабрегас, Фелипе Луиш, Томас Тухел, Юлиан Нагелсман и Маурисио Почетино вече остават по-назад в предпочитанията на ръководството и за момента са по-скоро резервни варианти.

🚨❗️Andoni Iraola, Marco Silva and Xabi Alonso are among the managers Chelsea will make checks on as they work to identify a preferred candidate .



