Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
Челси ще се свърже и с Чаби Алонсо, списъкът е сведен до три имена

  27 апр 2026 | 20:08
  • 1078
  • 0
Ръководството на Челси ще осъществи контакт с трима кандидати за мениджърския пост, на които се е спряло с днешна дата. Първият е Андони Ираола, който след края на сезона ще напусне Борнемут и вече е считан за един от фаворитите за работата на "Стамфорд Бридж". С него вече са водени първоначални разговори. По-интересното е, че "сините" планират да комуникират и с агентите на Чаби Алонсо, твърди "Дейли Телеграф". Испанецът, който бе уволнен от Реал Мадрид през януари, упорито бе свързван с Ливърпул, но последните информации от "Анфийлд" са, че на Арне Слот ще бъде даден шанс да води мърсисайдци и през следващия сезон. След като по-голямата част от медиите на Острова се обединиха около тази информация, сега името на Алонсо започна да се свързва с Челси, а дори и с Манчестър Юнайтед.

Ираола изглежда като фаворит за бъдещ мениджър на Челси

Интересното е, че Ареола и Алонсо са представлявани от една и съща агенция.

Третият основен претендент е мениджърът на Фулъм Марко Силва.

Сеск Фабрегас, Фелипе Луиш, Томас Тухел, Юлиан Нагелсман и Маурисио Почетино вече остават по-назад в предпочитанията на ръководството и за момента са по-скоро резервни варианти.

Следвай ни:

