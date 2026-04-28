  3. Гуардиола иска млада звезда на Борнемут

Гуардиола иска млада звезда на Борнемут

Гуардиола иска млада звезда на Борнемут

Наставникът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола е призовал ръководството на клуба да насочи усилията си към привличането на френския нападател на Борнемут в прогрес Ели Крупи, разкрива журналистът Саша Таволиери.

С 11 гола в 31 официални мача до момента, 19-годишният талан изглежда не е имал никакви проблеми с адаптацията си към Премиър лийг. Нападателят се утвърди като ключова фигура за Борнемут – тим, заемащ достойното седмо място в класирането на английския елит.

Логично, впечатляващото му развитие не остана незабелязано. Според информациите, представянето на Крупи е привлякло вниманието на самия Пеп Гуардиола. Твърди се, че мениджърът вече е настоял пред борда на директорите на Манчестър Сити да обмислят неговото привличане за следващия сезон.

Ако решат да действат, „гражданите“ ще трябва да направят сериозна инвестиция. „Черешките“ нямат намерение да се разделят лесно с играч, чийто договор е до юни 2030 г., и са поставили условие за евентуалната му продажба – сума, доближаваща се до внушителните 80 милиона евро.

Въпреки че парите никога не са били проблем за „небесносините“, те може да обвържат своята офанзива с предварителната продажба на някой от нападателите, който вече не е от първостепенно значение за Пеп. По този начин интегрирането на родения в Лориан футболист би било много по-лесно както от спортна, така и от икономическа гледна точка.

Снимки: Gettyimages

Флорентино взе решение за бъдещето на Арбелоа

Защо Манчестър Юнайтед излезе с написа (RED) на фланелките си в мача с Бренфорд?

Карик: В този период от годината най-важни са резултатите

Норвегия поиска премахване на наградата за мир на ФИФА

Зверев се справи с корав французин в Мадрид

Еспаньол и Леванте с нежелано реми

ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

