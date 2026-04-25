Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
Мареска е фаворит да наследи Гуардиола в Ман Сити

  • 25 апр 2026 | 02:08
  • 276
  • 1
Италианският специалист Енцо Мареска е основен кандидат за мениджърския пост в Манчестър Сити, като може да подпише договор с всеки заинтересован клуб, независимо от правните спорове с Челси относно неуредена компенсация. Това съобщи журналистът Бен Джейкъбс.

Според информацията, Челси няма право да блокира или забавя започването на работа на Мареска в нов клуб. Всеки отбор, към който италианецът се присъедини, няма да бъде задължен да плаща директно на Челси или да изчаква, докато „сините“ и Мареска уредят договорните си отношения, дори ако те остават в сила след напускането му на „Стамфорд Бридж“.

По-рано беше съобщено, че „гражданите“ се готвят за евентуалното напускане на Хосеп Гуардиола след края на настоящия сезон и виждат в лицето на Мареска своя основна цел.

В периода 2022-2023 г. Мареска беше асистент на Гуардиола в Манчестър Сити. Италианският треньор напусна Челси през януари.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер загуби свой играч за поне две седмици

  • 24 апр 2026 | 21:32
  • 887
  • 0
Двама от спряганите за Челси наставници се разграничиха от клуба

  • 24 апр 2026 | 21:16
  • 3284
  • 0
ФИФА ще позволи на мачове от националните първенства да се играят в чужбина

  • 24 апр 2026 | 20:54
  • 869
  • 2
Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

  • 25 апр 2026 | 00:01
  • 15249
  • 51
Ямал е номер 1 в Ла Лига за този месец

  • 24 апр 2026 | 20:27
  • 819
  • 0
Германия обмисля кандидатура за домакинство на световно първенство

  • 24 апр 2026 | 20:15
  • 770
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 66228
  • 498
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 68871
  • 159
Карлос Насар отново е златен!

  • 24 апр 2026 | 16:48
  • 97954
  • 85
Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

  • 24 апр 2026 | 21:25
  • 22793
  • 61
Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

  • 25 апр 2026 | 00:01
  • 15249
  • 51
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 44684
  • 108