Мареска е фаворит да наследи Гуардиола в Ман Сити

Италианският специалист Енцо Мареска е основен кандидат за мениджърския пост в Манчестър Сити, като може да подпише договор с всеки заинтересован клуб, независимо от правните спорове с Челси относно неуредена компенсация. Това съобщи журналистът Бен Джейкъбс.

Според информацията, Челси няма право да блокира или забавя започването на работа на Мареска в нов клуб. Всеки отбор, към който италианецът се присъедини, няма да бъде задължен да плаща директно на Челси или да изчаква, докато „сините“ и Мареска уредят договорните си отношения, дори ако те остават в сила след напускането му на „Стамфорд Бридж“.

🚨 Exclusive: Enzo Maresca is free to sign for any club after resigning from #CFC.



Now a growing expectation Pep Guardiola leaves this summer with Maresca a leading candidate for the role. — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 24, 2026

По-рано беше съобщено, че „гражданите“ се готвят за евентуалното напускане на Хосеп Гуардиола след края на настоящия сезон и виждат в лицето на Мареска своя основна цел.

В периода 2022-2023 г. Мареска беше асистент на Гуардиола в Манчестър Сити. Италианският треньор напусна Челси през януари.