Пак заснеха Джак Грийлиш в неадекватно състояние

За пореден път Джак Грийлиш беше заснет във видимо нетрезво състояние. В момента 30-годишният футболист, който този сезон играе в Евертън като преотстъпен от Манчестър Сити, се възстановява от операция на крака, претърпяна през февруари. В социалните мрежи се появиха кадри как той стои в безпомощно състояние в заведението „Stories“ в Манчестър.

„Приятелите му се опитваха да го събудят. Алкохолът със сигурност му дойде в повече“, разказва очевидец.

Кариерата на Грийлиш, който е най-скъпият английски играч, в Манчестър Сити е белязана от непостоянство и добре познатата му страст към партитата и алкохола.

През април 2025 г. той беше хванат да оставя близо 6000 евро на бара в „Bagatelle“, известен клуб-ресторант в лондонския Уест Енд, където беше засечен да празнува с прочутия жест от „Вълкът от Уолстрийт“.

През 2023 г. Джак Грийлиш се превърна в главния герой на празненствата на Манчестър Сити след спечелването на Шампионската лига, Премиър лийг и ФА Къп. Шумният алкохолен маратон на Грийлиш, който в рамките на един луд уикенд се пренесе от Ибиса през Турция до Манчестър, се превърна в новина за медии от цял свят.

„Живея в свят на болка“, заяви тогава Грийлиш по време на „най-добрия уикенд в живота си“.

В изявление, публикувано от “Дейли Мейл” преди време, футболистът призна: „Не съжалявам, такъв съм, когато купонясвам!“.

„Всъщност обикновено не съм такъв, но спечелихме требъл и това е нещо, което никога повече няма да се случи. Така че отидох и му се насладих, и не бях единственият. Мисля, че много пъти ще видите как всички снимат мен, но мога да ви покажа неща, в които другите бяха в същото състояние... Никога не бих седнал тук и да ви лъжа, казвайки: „Не пия и не ходя по купони“, защото го правя. Но има толкова много хора, които ще дойдат тук и ще ви кажат: „Аз не правя това, не правя онова“, когато всъщност го правят. Аз просто съм честен. Живея мечтата си да играя за най-добрия клуб в света“, разсъждава той.

