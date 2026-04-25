Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити 0:0 Саутхамптън, без голове до почивката

  • 25 апр 2026 | 20:00
  • 4698
  • 5
Манчестър Сити и Саутхамптън играят при резултат 0:0 на “Уембли” в среща от полуфиналите на ФА Къп.

Отборът на Пеп Гуардиола очаквано започна да доминира от самото начало и владееше топката в големи периоди. В петата минута “гражданите” бяха близо до гол. Удар на Райндерс срещна гредата, след като вратарят Перец успя да докосне топката. Последва разбъркване, но до гол не се стигна, а след това се оказа, че е вдигната засада. Саутхамптън, който бе в серия от 20 поредни мача без загуба, показа, че няма лесно да се предаде и атаките му носеха опасност.

В 11-ата минута Мармуш бе изведен зад защитата. Египтянинът се забави и ударът му бе блокиран, а страничният съдия бе вдигнал флага за засада. Секунди по-късно Лео Шенца се разписа във вратата на Сити, но попадението не бе зачетено поради засада. Ковачич, който за първи път бе титуляр от началото на сезона, можеше да откри резултата след прекрасен индивидуален пробив, но стреля покрай вратата. В следващия период “небесно-сините” не успяха да създадат чисто положение.

Мармуш получи възможност да стреля от добра позиция в 35-ата минута, след като бе изведен отлично от Ковачич, но ударът му в близкия ъгъл бе отразен от вратаря. Секунди по-късно Райндерс пробва акробатично изпълнение, но не уцели топката. Саутхамптън стоеше доста добре и се оттегли на почивка без да допусне гол.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

  • 25 апр 2026 | 15:25
Фарке: Ако искаш да си мениджър на Лийдс, трябва да разбираш този клуб

  • 25 апр 2026 | 15:08
Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

  • 25 апр 2026 | 14:52
Играчи на Бетис се чудят на оправданията на Арбелоа

  • 25 апр 2026 | 14:06
Салиба: Тук съм от четири години и винаги сме завършвали втори, трябва да го променим

  • 25 апр 2026 | 13:40
Как ще изглежда новият Милан и кои са мечтаните трансфери

  • 25 апр 2026 | 11:59
Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
Арсенал 1:0 Нюкасъл, Еберечи Езе откри с красиво попадение

  • 25 апр 2026 | 19:29
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

  • 25 апр 2026 | 19:04
