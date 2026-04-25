Манчестър Сити 0:0 Саутхамптън, без голове до почивката

Манчестър Сити и Саутхамптън играят при резултат 0:0 на “Уембли” в среща от полуфиналите на ФА Къп.

Отборът на Пеп Гуардиола очаквано започна да доминира от самото начало и владееше топката в големи периоди. В петата минута “гражданите” бяха близо до гол. Удар на Райндерс срещна гредата, след като вратарят Перец успя да докосне топката. Последва разбъркване, но до гол не се стигна, а след това се оказа, че е вдигната засада. Саутхамптън, който бе в серия от 20 поредни мача без загуба, показа, че няма лесно да се предаде и атаките му носеха опасност.

В 11-ата минута Мармуш бе изведен зад защитата. Египтянинът се забави и ударът му бе блокиран, а страничният съдия бе вдигнал флага за засада. Секунди по-късно Лео Шенца се разписа във вратата на Сити, но попадението не бе зачетено поради засада. Ковачич, който за първи път бе титуляр от началото на сезона, можеше да откри резултата след прекрасен индивидуален пробив, но стреля покрай вратата. В следващия период “небесно-сините” не успяха да създадат чисто положение.

Мармуш получи възможност да стреля от добра позиция в 35-ата минута, след като бе изведен отлично от Ковачич, но ударът му в близкия ъгъл бе отразен от вратаря. Секунди по-късно Райндерс пробва акробатично изпълнение, но не уцели топката. Саутхамптън стоеше доста добре и се оттегли на почивка без да допусне гол.

Снимки: Imago