Ювентус се насочва към "новия Тони Кроос"

Ръководството на Ювентус официално е идентифицирало полузащитника на Щутгарт Анджело Щилер като приоритетна цел за укрепване на халфовата линия през следващия сезон. 25-годишният германски национал е считан за идеалния профил, който да поеме ролята на „режиста“ (плеймейкър) в схемата на Лучано Спалети, пише "Tuttosport".

Щилер, който е наричан "новия Тони Кроос", си спечели това сравнение заради изключителната си способност да контролира темпото на играта, прецизността на дългите си пасове и интелигентното позициониране. Любопитно е, че самата легенда на Реал Мадрид лично е препоръчал Щилер като футболист, който притежава качествата да играе на най-високо европейско ниво.

В Ювентус са се насочили към Щилер не само заради безспорните му качества, но и заради факта, че играчът има клауза за откупуване на стойност 36.5 млн. евро, която влиза в сила от лятото на 2026 г. Щутгарт обаче има правото да анулира тази клауза като плати на самия Щилер неустойка от около 2 млн. евро. Ако го направят, цената му ще стане предмет на преговори и се очаква германският клуб да поиска над 50 млн. евро.

Скаутите на "старата госпожа" вече са гледали изявите на този играч и са дали високи оценки за него, определяйки го като футболист от „стандарта на Ювентус“. Въпреки това, „бианконерите“ са изправени пред сериозна конкуренция в лицето на Манчестър Юнайтед и Ливърпул, които също следят ситуацията отблизо. Според информации на журналиста Николо Скира, вече са проведени първи положителни разговори с агентите на футболиста.

