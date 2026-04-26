Щутгарт загуби ценни точки у дома в борбата за топ 4

Щутгарт не успя да се справи с Вердер (Бремен) у дома и завърши 1:1 в мача между двата отбора от 31-вия кръг на Бундеслигата. Йенс Стаге откри за гостите в 18-ата минута, а резервата Ермедин Демирович изравни в 61-вата минута.

Така швабите загубиха ценни точки в борбата за класиране в Шампионската лига, макар и да запазват 4-ата си позиция в класирането. Хофенхайм е също с 57 точки, а шестият Байер (Леверкузен) е само с две по-малко. Вердер пък е на 12-о място с 32 точки и при три оставащи кръга почти си е осигурил оставането в елита.

Гостите започнаха по-активно двубоя и можеха да открият още в 6-ата минута, когато Сене Линен стреля от наказателното поле, но бе с малко неточен. Тринадесет минути по-късно Вердер все пак излезе напред, след като Юкинари Сугавара намери Йенс Стаге, а той с много точен изстрел не остави шансове на Александер Нюбел - 0:1.

⏹️ Spielende in Stuttgart. Der VfB und Werder Bremen trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Die Jungs aus Cannstatt sind gerade im zweiten Durchgang das bessere und gefährlichere Team, können aus den Chancen aber kein Kapital schlagen, um den nächsten Heimsieg einzufahren.… pic.twitter.com/TgjlYaMvVH — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) April 26, 2026

Щутгарт можеше да изравни бързо, но стражът на бременци Мио Бакхаус успя да спаси опасен удар на Билал Ел Ханус с глава. В 31-вата минута пак вратарят на гостите се намерси добре след изстрел от пряк свободен удар на Максмилиан Мителщет. Десетина минути по-късно пък Вердер можеше да удвои, но удар Йован Милошевич мина с малко встрани.

Щутгарт пък продължи да е по-активен и през втората част. В 61-вата минута току-що влезлият Ермедин Демирович засече с глава центриране на Ел Ханус и заби топката в мрежата - 1:1. Десет минути по-късно Стаге пропусна златен шанс да вкара втория си гол и да изведе отново отбора си напред, след като от малкото наказателно поле стреля в тялото на Нюбел. В 78-ата минута пък Бакхаус отново направи поредно спасяване, след като изби пряк свободен удар на току-що влезлия Бадредин Буанани. До края швабите продължиха да натискат, но така и не успяха да отбележат решителното попадение.

Снимки: Imago